Malatya'da akran zorbalığına maruz kalan çocuk intihar girişiminde bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki 13 yaşındaki çocuğun uzun süredir okulda maruz kaldığı akran zorbalığı nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuğun karaciğer yetmezliği riski bulunduğu ifade edildi.

İddialara göre Kemal Özalper Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi çocuk, uzun süredir akran zorbalığına maruz kalıyordu. İntihara teşebbüs eden çocuk, halen yoğun bakımda tedavi görüyor.

Çocuğun ailesi okul yönetimi ve öğretmenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yoğun bakımda çocuğunu bekleyen anne Hatice A, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Çocuğumu sabah saat 06.40 civarında hazırlayıp okula gönderdim. 07.57’de beni aradı, ağlıyordu. ‘Anne acil gel’ diye ağlıyordu. Koşa koşa okula gittim. Okula gittiğimde çocuk gözyaşlarının içinde rehberliğin oradaydı. Çocuğumun kitabına günlerce hakaret, tehdit, sözde taciz; her konuda zorbalık uygulamışlar. Kitabına tehdit yazdırmışlar. İki tane hocasına söylemiş, ‘Beni tehdit ediyorlar’ diye. Öğretmenleri ‘Bulursun bunları’ demiş. Benim çocuğum teneffüsteyken bu çocuğu nereden bulacak?”

“MÜDÜRE GİTTİM, ‘MÜFETTİŞ VAR’ DEYİP GÖRÜŞTÜRMEDİLER”

Hatice A, okul yönetiminin şikâyetlerine ilgisiz kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Rehberliğe gittim, müdürle görüşmek istedim. ‘Şu an müfettiş var, görüşemezsiniz’ dediler. Eve dönerken müdürü üç defa aradım. Durumu anlattım, bana sürekli ‘Ne oldu?’ diye soruyor. Tekrar okula gittim. Yalvarıyordum, ağlıyordum. ‘Siz neden ilgilenmiyorsunuz? Burada binlerce çocuk var’ dedim. Hiçbir şekilde ilgilenmediler. Çocuğum ‘Ben dayanamıyorum, okula gitmek istemiyorum’ dedi. ‘Bana tehditler yağdırıyorlar’ dedi. Evde bana okulda zarar vereceklerini söylemiş. Çocuk o korkuyla, psikolojisi bozulmuş, kullandığı bütün ilaçları birden içmiş. Benim çocuğum zaten alerji hastası, ürkektir. O ilaçların hepsini birden alıyor. Benim çocuğum karaciğeri iflas etme derecesinde. Şu an yoğun bakımda bekliyoruz. Benim çocuğum oldu, başka bir çocuğa olmasın. Çocuklarımıza sahip çıkalım.”

“BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Çocuğun amcası Murat A. ise akşam saatlerinde olaydan haberdar olduklarını, apar topar hastaneye gittiklerini belirterek şunları söyledi:

“Çocuk ilaç içmiş. Bu içtikleri ilaçlar da normal değil. Şu anda çocuk yoğun bakımda yatıyor. Karaciğer nakli diye söyleniyor. Doktorlar, hocalar söylüyor. Eğer tedavi yardımcı olursa belki nakil olmayabilir. Akşam karakola suç duyurusunda bulunduk. Hukuk olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Kim yetersiz kaldıysa, bu işte kim ne yaptıysa hepsinden şikâyetçiyiz. Kesinlikle bu işin peşindeyiz. Allah bizim yüzümüze bakar ki çocuğumuza inşallah bir şey olmaz. Olursa zaten ne gerekiyorsa onu yapacağız.”