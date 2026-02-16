Malatya'da amatör maçta hakeme scooter attılar

Malatya 1. Amatör Lig’de oynanan Darendespor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor karşılaşması, tribünden atılan scooterun yardımcı hakemin başına isabet etmesiyle tatil edildi. Yardımcı hakem Hakan Başkurt hastaneye kaldırıldı.

malatyaolay.com'un haberine göre ofsayt kararı sonrası tribünden atılan çocuk bisikleti yardımcı hakem Hakan Başkurt’u yaraladı, karşılaşma yarıda kaldı.

Malatya 1. Amatör Lig’de oynanan Darendespor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor mücadelesi, Türk futbolunda ender rastlanan bir saha olayıyla gündeme geldi. 10. hafta karşılaşması, bitime dakikalar kala yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi.

GOL İPTAL EDİLİNCE SAHA KARIŞTI

Maçın 87. dakikasında skor 1-1 devam ederken Darendespor’un bulduğu gol, birinci yardımcı hakem Hakan Başkurt’un ofsayt bayrağını kaldırmasıyla iptal edildi. Bu kararın ardından tribünlerde tansiyon yükseldi ve sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı.

Malatya Olay Tv…: Malatya Amatör liginde bugün oynanan Darende-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor maçında olaylar çıktı. Yan hakem yaralandı, karşılaşmayı orta hakem tatil etti. https://t.co/KSVbwuW68Y pic.twitter.com/lPKSRBGDwS — Ali ALADAĞ (@AliALADA2) February 15, 2026

HAKEM YARALANDI

Yaşanan kargaşa sırasında tribünden fırlatılan bir scooter, yardımcı hakem Başkurt’un başına isabet etti. Darbenin etkisiyle sol kaşı açılan ve kısa süreli bilinç kaybı yaşayan hakem, saha içine yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başkurt ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından hakem heyeti, güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı tatil etme kararı aldı. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile emniyet birimlerinin, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti ve olayla ilgili disiplin ile adli sürecin başlatılması için çalışma başlattığı öğrenildi.