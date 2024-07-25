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Malatya'da aracın lastiğini değiştirirken otomobilin çarptığı kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 25.07.2024 22:41
  • Giriş: 25.07.2024 22:41
  • Güncelleme: 25.07.2024 22:41
Kaynak: AA
Malatya'da aracın lastiğini değiştirirken otomobilin çarptığı kişi öldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aracın patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Malatya'dan Adıyaman istikametine giden R.A. yönetimindeki 42 EMM 30 plakalı otomobil, Suçatı mevkisinde, 23 LL 323 plakalı otomobilin lastiğini değiştirmeye çalışan Samet Ağaoğlu'na çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ağaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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