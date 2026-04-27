Malatya'da ard arda depremler

Malatya'da bir dakika arayla 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depremlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Buna göre, merkez üsleri Battalgazi olan depremlerden ilki saat 15.41'de gerçekleşti. 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 13.27 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'a göre ikinci deprem ise saat 15.42'de yaşandı. Büyüklüğü 4.4 olan depremin derinliği ise 16.36 olarak kaydedildi.