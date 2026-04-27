Malatya'da ard arda depremler
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.41 ve 15.42'de 3.9 ile 4.4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerin derinliği sırasıyla 13.27 ile 16.36 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depremlere ilişkin bilgileri paylaştı.
Buna göre, merkez üsleri Battalgazi olan depremlerden ilki saat 15.41'de gerçekleşti. 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 13.27 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'a göre ikinci deprem ise saat 15.42'de yaşandı. Büyüklüğü 4.4 olan depremin derinliği ise 16.36 olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2026
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-04-27
Saat:15:42:38 TSİ
Enlem:38.275 N
Boylam:38.69222 E
Derinlik:16.36 km
Detay: