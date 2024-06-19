Malatya'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Malatya'nın Kale ilçesinde, sıcak havadan bunalıp Karakaya Baraj Gölü’ne giren Muhammed Mustafa Kiraz (13), boğuldu.

Malatya'da 13 yaşındaki çocuk, serinlemek amacıyla girdiği Karakaya Baraj Gölünde boğuldu

Olay, saat 15:00 sıralarında ilçeye bağlı Kumluyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp Karakaya Baraj Gölü’ne giren Muhammed Mustafa Kiraz suda kayboldu. Birlikte suya girdiği arkadaşları tarafından durumun fark edilmesi ile 112 Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Bölgeye UMKE, Jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda sağ olarak kurtarılan Muhammed Mustafa Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muhammed Mustafa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kiraz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.