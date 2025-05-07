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Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 07.05.2025 16:49
  • Giriş: 07.05.2025 16:49
  • Güncelleme: 07.05.2025 16:49
Kaynak: AA
Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İ.İ. yönetimindeki 44 ACM 602 plakalı beton mikseri, Fırat Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Mehmet Karabulut'a (79) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Karabulut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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