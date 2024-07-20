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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 20.07.2024 23:42
  • Giriş: 20.07.2024 23:42
  • Güncelleme: 20.07.2024 23:46
Kaynak: iHA
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İHA

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde İskender Mahallesi'nde Baki Kaya (24) ve babası İsmail Kaya (50) ile E.U. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Baki Kaya, İsmail Kaya ve E.U, yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baki Kaya ve İsmail Kaya, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.U. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Göğsünden yaralanan Baki Kaya, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elinden yaralanan E.U, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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