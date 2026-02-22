Giriş / Abone Ol
Malatya'da bıçaklı kavga; 2 ağır yaralı

Malatya Battalgazi'de iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Muhammet Mustafa A. ve Muhammet B., bıçaklanarak ağır yaralandı.

Yurt
  • 22.02.2026 00:16
  • Giriş: 22.02.2026 00:16
  • Güncelleme: 22.02.2026 00:18
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Muhammet Mustafa A. ve Muhammet B., bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Mustafa A. ve Muhammet B., iddiaya göre parkta tanımadıkları ve isimleri öğrenilemeyen kişiler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheliler, Muhammet Mustafa A. ve Muhammet B.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Muhammet Mustafa A. ve Muhammet B., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı iki arkadaş, ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

