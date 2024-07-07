Malatya'da bir erkek eşi, kızı ve torununu öldürdü

Malatya'da ateşli silahla eşi, kızı ve torununu öldüren İsmet Budak isimli erkek, intihar girişiminde bulundu.

Malatya'nın Arguvan ilçesi Güveçli Mahallesi'nde oturan İsmet Budak, evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'a tüfekle öldürdü.

Daha sonra Budak, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Budak ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.