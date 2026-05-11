Malatya'da bir kadın boşandığı erkek tarafından öldürüldü!

Malatya'da boşandığı H.K. isimli erkeğin ateşli silahla vurduğu Feride Karakaya, hayatını kaybetti. Fail erkek gözaltına alındı.

Kadın
  • 11.05.2026 11:43
  • Güncelleme: 11.05.2026 11:48
Kaynak: AA-DHA
Fotoğraf: AA

Malatya'da boşandığı erkeğin silahla vurduğu kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akpınar Mahallesi Kışla Caddesi'nde H.K, boşandığı 35 yaşındaki Feride Karakaya'ya av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Feride Karakaya, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, H.K'yi gözaltına aldı.

