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Malatya'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü

Malatya'da evli olduğu erkek tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Kadın
  • 24.09.2024 17:01
  • Giriş: 24.09.2024 17:01
  • Güncelleme: 24.09.2024 17:05
Kaynak: AA
Malatya'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü
Fotoğraf: İHA

Malatya'da evli olduğu erkek tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

37 yaşındaki N.K. ile boşanma aşamasında olduğu R.K arasında otomobil içerisinde çıkan tartışmada, R.K. tabancayla kadına ateş etti.

Göğsünden yaralanan N.K'yi, R.K, otomobille Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Polis ekipleri R.K'yi acil serviste gözaltına alırken, otomobilde tabanca bulundu.

Ağır yaralı N.K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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