Malatya'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü

Malatya'da evli olduğu erkek tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Kadın 24.09.2024 17:01 Giriş: 24.09.2024 17:01

Güncelleme: 24.09.2024 17:05 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA