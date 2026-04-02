Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı arkadaşı Yusuf B.’yi tabanca ile yaralayan Serkan V., olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Yaralı Yusuf B., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncel
  • 02.04.2026 10:38
  • Giriş: 02.04.2026 10:38
  • Güncelleme: 02.04.2026 10:40
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Serkan V., tartıştığı arkadaşı Yusuf B.’yi tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf B. ve Serkan V. bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Serkan V., yanındaki tabanca ile arkadaşı Yusuf B.'ye ateş edip kaçtı.

Çevredekileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri Yusuf B.'yi ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yusuf B.'nin tedavisi devam ederken, arkadaşı Serkan V. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol