Malatya'da bir kişi tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Serkan V., tartıştığı arkadaşı Yusuf B.’yi tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf B. ve Serkan V. bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Serkan V., yanındaki tabanca ile arkadaşı Yusuf B.'ye ateş edip kaçtı.

Çevredekileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri Yusuf B.'yi ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yusuf B.'nin tedavisi devam ederken, arkadaşı Serkan V. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.