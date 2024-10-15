Malatya'da bir sitede yangın: Evde yalnız olan 3 çocuğu komşuları kurtardı

Malatya'da, bir sitedeki dairede çıkan yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangında dairede mahsur kalan 3 çocuk, komşular tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, Barguzu Caddesi üzerinde bulunan Sadabad konutları içerisindeki apartmanların birinde yangın çıktı. Dumanların kısa sürede apartmanı kapladığı yangında ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yangının anne babaları evde bulunmayan küçük yaştaki üç kardeşin bulunduğu daireden çıktığı belirlenirken, çocuklar komşular tarafından kurtarılarak apartman dışına çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen çocuklar ile onları kurtaran komşuları K.K.'ya ambulansta müdahalede bulunuldu.

Polis ekiplerinin dairede inceleme yaptığı olay da üç kardeş daha sonra tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırıldı.

Küçük çocukların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.