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Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.09.2024 13:51
  • Giriş: 23.09.2024 13:51
  • Güncelleme: 23.09.2024 13:51
Kaynak: AA
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Tevfik Temelli Caddesi'nde bir lokantada, iş yeri sahibi ve çalışanları ile müşteriler arasında hesap nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Ü, F.Y, B.B, A.O.E, M.Ü, F.Ü. ile A.Ü. bıçakla yaralandı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralılardan M.Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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