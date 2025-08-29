Malatya'da depremzedelere ev yerine ofis çıktı!

6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Malatya Halfetin Mahallesi rezerv alan ilan edildi. Rezerv alan içerisinde kalan 224 konut için ilk etapta çekilen 186 kurada mağdurlara konut verildi. Geriye kalan 38 hak sahibi için çekilen son kurada konut yerine ofis çıktı. Konut sahipleri bu duruma, "Ofis istemiyoruz, biz evlerimizi istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Rezerv alan inşaatlarında sona yaklaşırken, deprem mağdurları yeni sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunlardan bir diğeri de Halfetin Mahallesi’nde yaşadı. İşyerlerinin çoğunlukta olduğu mahallede, konut olarak kullanılan 224 hak sahibine ev diğerleri için işyeri yapılmak üzere rezerv alan ilan edilerek inşaata başlandı. Son çekilen kuralarla birlikte konut hak sahiplerinden 38 kişiye ev yerine ofis çıktı. Mahalle sakinleri ofis istemediklerini belirterek haklarını aramak için başvurdukları kurumlarda çözüm bulamayınca tepkilerini yükseltti.

"Ofis istemiyorum ben evimi istiyorum" diyen Halfetin Mahalle sakini, "Halfetin Mahallesindeki 45 senelik evim depremde yıkıldı. TOKİ’den ev istemedim. Evimim yerinde istedim. Üç yıldır bekliyorum üç gün önce kura çekildi. Evimi yerine ofis çıktı. Ofis istemiyorum ben evimi istiyorum. Böyle bir şey olmaz nasıl kura çektiler nasıl belirlediler. Yetkili muhtarımız var o ne yapsın. Emlak Konut'ta ilgilenen yok. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gittik ilgilenen yok. Yazdık, çizdik, gönderdik, on beş gün sonra sonucu alacaksınız deniyor. Evimizi istiyoruz. Dükkân falan istemiyoruz" dedi.

"BİZ OFİSİ NE YAPACAĞIZ? BİZ EVİMİZİ İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden biri, "Üç yıldır bizi bekletiyorlar. Kuraya da tabi olmadık. Bize dediler ki sizin evinizin yerine ev yapılacak dediler. Bugün bize ev yerine çıkmış ofis. Biz ofisi ne yapacağız. Biz evimizi istiyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gidiyoruz oraya gönderiyor. O oraya gönderiyor. İlgilenen yok. Soran yok. Bu işin sonu nasıl olacak. Benim üç tane çocuğum var. Ben nasıl edeceğim nereye gideceğim. Bunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Bu böyle olmaz. Üç yıldır konteynerlerde çektiğimizi bir Allah bilir bir de biz biliriz. Şimdi son dakikada gelmiş bize ofis veriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Biz evimizi hakkımızı istiyoruz başka da bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

"KOYUN OLMAZSAK BUNLAR BAŞIMIZA GELMEZ"

Mağdurlardan Hatice Güngül, "Şükür ola apartmanım, burada evim vardı. Ev yerine bana ofis verdiler. Üç senedir konteynerde yaşıyorum. Ne psikolojimiz kaldı ne yol parası vermekten bıktık, ondan bıktık. Hakkımızı istiyoruz. Çıkıyor, alay eder gibi bize ofis çıkıyor. Kalkıyoruz, biz sevinçle burayı bekliyoruz, ofis çıkıyor. Ofisi ne yapalım? Bizim malımız değil mi? Kendi malımızla rezil olduk. Babalarının malını vermiyorlar biz parasını da ödeyeceğiz. Biz malımızı istedik ve yerinde de istedik. Şurada, burada da istemiyoruz. Şimdi de çok istemişiz? Hakkımızı versinler. Kapı gibi tapularımız var. Neler çektik konteynerde? Seçim zamanı hepsi diziliyor, şimdi biri ne halimize soruyor. Valiye gidiyoruz, belediyeye gidiyoruz, ilgilenen yok. Nereye gitsek kapımız kapalı. Hiç kimse ilgilenmiyor. Biz yapardık, müteahhitte verirdik, kendimiz yapardık. İçindeydik. Bu kadar üç sene beklemezdik. Yeter yani, hakkımızı versinler. O zaman biz koyunuz! Koyun olmazsak bunlar başımıza gelmez.'' diye konuştu.