Malatya'da depremzedelere verilen bazı kira yardımı ödemeleri durdurulacak

Malatya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde kira yardımı uygulamasında yeni döneme geçildiğini duyurdu.

Buna göre, Eylül 2025 kira döneminden itibaren “Yerinde Dönüşüm Başvurusu Aktif” olan hak sahiplerine artık kira yardımı ödemesi yapılmayacak.

AFAD’ın açıklamasında, 6 Şubat 2023’teki Maraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, hasar tespit ekiplerince “yıkık”, “acil yıkılacak”, “ağır hasarlı” veya “orta hasarlı” olarak değerlendirilen konutlarda yaşayan afetzedelere kira desteği sağlandığı hatırlatıldı.

BAŞVURUYU İPTAL EDEN KİRA YARDIMINDAN FAYDALANABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, yerinde dönüşüm başvurusu aktif olan yurttaşların kira yardımı ödemeleri Eylül 2025 itibarıyla durdurulacak.

Yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteğinden yararlanmayan ancak başvurusu aktif görünen hak sahiplerinin, e-Devlet üzerinden başvurularını iptal etmeleri gerektiği belirtildi.

Bu işlemi tamamlayan vatandaşların ise Ekim 2025 döneminden itibaren kira yardımından faydalanmaya devam edebileceği kaydedildi.