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Malatya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 14:11
  • Giriş: 09.11.2024 14:11
  • Güncelleme: 09.11.2024 14:12
Kaynak: AA
Malatya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İlyas Zeybek (37) idaresindeki otomobil, Hatunyusu Mahallesi'nde henüz trafiğe açılmayan kuzey çevre yoluna yaklaşık 200 metre mesafedeki dereye devrildi.

Deredeki otomobili görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde sürücü Zeybek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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