Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ö.Ş. yönetimindeki 32 AAH 563 plakalı otomobil, Karadere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ö.Ş'nin Malatya'ya sevk edildiği, T.D. ve S.B'nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.