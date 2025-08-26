Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.08.2025 11:03
  • Giriş: 26.08.2025 11:03
  • Güncelleme: 26.08.2025 11:03
Kaynak: AA
Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu aralarında Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu'nun da bulunduğu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümit Uğurlu (46) idaresindeki 09 FU 700 plakalı otomobil, Malatya-Darende karayolunda Akçadağ mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Fethiye Sabuncu Uğurlu (39) ve Umay Doğa Uğurlu (7) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ümit Uğurlu'nun Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol