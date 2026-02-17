Malatya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Recep BAĞDAT/MALATYA,(DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç.'nin kullandığı 37 DU 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. S.Ç. ile otomobilde bulunan 4 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI