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Malatya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.03.2025 16:36
  • Giriş: 01.03.2025 16:36
  • Güncelleme: 01.03.2025 16:36
Kaynak: AA
Malatya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Talha Taş (22) idaresindeki 44 HL 067 plakalı otomobil, Buhara Bulvarı’nda refüje çarparak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Taş kaza yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde sıkışan İ.Ç. itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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