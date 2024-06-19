Malatya'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Kaya G'nin (60) kullandığı 44 AEE 575 plakalı traktör, Irmaklı Mahallesi'nde kontrolden çıktıktan sonra kısmen yıkık bir evin duvarına çarparak devrildi.
Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi İ.G. (59) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaya G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.