Malatya 'da dirift atan sürücüye 58 bin TL ceza

Malatya'da aracı ile dirift atan sürücüye, 58 bin TL ceza kesilip aracı trafikten men edildi.

Olay, 3 Eylül 2024 Salı günü gece saatlerinde yaşandı. A.B. isimli şahıs 23 EF 370 plakalı otomobili ile bir akaryakıt istasyonuna girerek dirit yaptı.

Farklı araçlarında bulunduğu bölgede dirift yapan araç akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarını inceleyerek aracı ve sürücüyü tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde sürücü A.B. aracı ile yakalandı. Sürücüye toplamda 58 bin 877 TL cezanın uygulanırken araç ise trafikten men edildi.