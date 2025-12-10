Malatya'da drift şovu hüsranla bitti: 46 bin TL ceza, 60 gün men

(MALATYA) - Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına drift atarken yakalanan sürücüye, 46 bin 393 TL ceza uygulandı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden yürütülen Sanal Trafik Devriyesi denetimleri kapsamında, Yeşilyurt ilçesi İnönü Caddesi’nde drift atan bir aracın tespit edilmesi üzerine işlem başlattı.

Görüntülerin incelenmesinde, 5 Aralık 2025 günü saat 10.20 sıralarında drift attığı belirlenen aracın sürücüsü M.A, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla araçla birlikte yakalandı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, sürücüye 46 bin 393 TL idari para cezası uygulandığı, aracın ise 60 gün süreyle trafikten men edildiği bildirildi.