Malatya'da eski İYİ Parti il başkanı, tartıştığı kiracısını öldürdü

Malatya'da eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, sabah saatlerinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı ve dükkanında kiracı olan Eyüp İshakoğlu'nu tabancayla vurarak öldürdü.

Malatya'da eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, tartıştığı ve aynı zamanda dükkanında kiracı olan Eyüp İshakoğlu’nu (33) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Yılmaz, alacaklı olduğu kiracısı Eyüp İshakoğlu ile sokakta karşılaşınca borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hakan Yılmaz, yanındaki tabancayla Eyüp İshakoğlu'na ateş etti.

HAKAN YILMAZ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eyüp İshakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İshakoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan ve daha önce İYİ Parti İl Başkanlığı yapan Hakan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.