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Malatya'da fenalaşan 34 mahkûm hastaneye kaldırıldı

Malatya'da cezaevinde fenalaşan 34 mahkûm hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri hastane önlerinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Güncel
  • 13.03.2025 23:42
  • Giriş: 13.03.2025 23:42
  • Güncelleme: 13.03.2025 23:44
Kaynak: iHA
Malatya'da fenalaşan 34 mahkûm hastaneye kaldırıldı
FOTOĞRAF: İHA

Malatya'da 34 mahkûm influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan cezaevinde akşam saatlerinde 4 mahkûm influenza şüphesiyle fenalaşınca Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra benzer şikayetlerde bulunan 30 mahkum ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin hastane önlerinde güvenlik önlemi aldığı olayda mahkumların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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