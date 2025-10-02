Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı: 3 kişi yaralandı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan bir kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Malatya'nın Paşaköşkü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonun freni arızalandı.
Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.