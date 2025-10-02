Giriş / Abone Ol
Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı: 5 yaralı; kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 02.10.2025 14:55
  • Giriş: 02.10.2025 14:55
  • Güncelleme: 02.10.2025 14:55
Kaynak: DHA
Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı: 5 yaralı; kaza kamerada

KAZA KAMERADA

Malatya'da kamyonun 15 araca çarparak devrildiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyonun araçlara çarpması, ardından toz bulutunun yükselmesi ve çevredekilerin yaşadığı panik yer aldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------

Kamyonun araçlara vurma anı başlangıcı

-Kaza sonrası toz bulutu görüntüleri

-Çevredekilerin panik görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA, (DHA)

