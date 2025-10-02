Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı: 5 yaralı; kaza kamerada
Kaynak: DHA
KAZA KAMERADA
Malatya'da kamyonun 15 araca çarparak devrildiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyonun araçlara çarpması, ardından toz bulutunun yükselmesi ve çevredekilerin yaşadığı panik yer aldı. (DHA)
Görüntü Dökümü
Kamyonun araçlara vurma anı başlangıcı
-Kaza sonrası toz bulutu görüntüleri
-Çevredekilerin panik görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA, (DHA)