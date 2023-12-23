Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Z.S isimli kadın (60) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. E.G. yönetimindeki 34 CZU 722 plakalı otomobil ile A.E.A.'nın kullandığı 34 CZV 466 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, otomobilde sıkışan Z.S. ve hafif ticari aracın sürücüsü A.E.A. sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Z.S.'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Z.S. otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı A.E.A. ise ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



