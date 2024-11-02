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Malatya'da hasarlı binanın tadilatı sırasında el bombası ve mermi bulundu

Malatya'da depremde ağır hasar alan binanın tadilatı esnasında 1 adet içi boşaltılmış el bombası ve çok sayıda mermi bulundu.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 23:04
  • Giriş: 02.11.2024 23:04
  • Güncelleme: 02.11.2024 23:04
Kaynak: DHA
Malatya'da hasarlı binanın tadilatı sırasında el bombası ve mermi bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Barguzu Caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar alan binanın tadilatı sırasında 6'ncı katta bir işçi tarafından 1 adet el bombası ve çok miktarda çeşitli mermi bulundu. İhbar ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin binada gerçekleştirdiği incelemeler sonrası, çanta içerisindeki 1 adet içi boşaltılmış el bombası ve mermilere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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