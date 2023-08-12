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Malatya'da hastane otoparkındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya'da hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 22:47
  • Giriş: 12.08.2023 22:47
  • Güncelleme: 12.08.2023 22:47
Kaynak: AA
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Malatya'da hastane otoparkındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İnönü Mahallesi'ndeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında henüz bilinmeyen nedenle İ.A. (28) ve M.K. (26) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesiyle yaralanan M.K, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli İ.A. ise polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla gözaltına alındı.

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