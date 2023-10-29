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Malatya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı aracın sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 22:25
  • Giriş: 29.10.2023 22:25
  • Güncelleme: 29.10.2023 22:25
Kaynak: AA
Malatya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı aracın sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Sivas-Malatya seferini yapan yük treni, Karapınar mevkindeki hemzemin geçitte Hasan Yıldız yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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