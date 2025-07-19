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Malatya'da hırdavat mağazasında yangın

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren hırdavat satış mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 19.07.2025 16:38
  • Giriş: 19.07.2025 16:38
  • Güncelleme: 19.07.2025 16:41
Kaynak: AA
Malatya'da hırdavat mağazasında yangın
Fotoğraf: AA

Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Ankara Yolu üzerinde faaliyet gösteren hırdavat satış mağazasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyete ait TOMA'da yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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