Malatya'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.
H.E. yönetimindeki 23 AE 665 plakalı otomobil, Malatya-Darende kara yolu Akçadağ Cezaevi kavşağında, K.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.A, A.P. ve F.T. yaralandı.
Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan A.Ç. yönetimindeki pikap ise Kuzey Çevre Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.