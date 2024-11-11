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Malatya'da inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 11.11.2024 11:05
  • Giriş: 11.11.2024 11:05
  • Güncelleme: 11.11.2024 11:09
Kaynak: AA
Malatya'da inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Bostanbaşı Mahallesi Alem Sokak'taki 11 katlı bir apartmana tadilatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda, işçilerden 29 yaşındaki Mücahit Dülek ve 30 yaşındaki Salih Celayir yaşamını yitirdi.

İşçilerin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsileri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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