Malatya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde boya ile tadilatı için kurulan ve üzerinde işçilerinin bulunduğu iskele çöktü. Çökme nedeniyle 1 işçi yaşamını yitirirken, 2 işçi de yaralandı.

Çalışma Yaşamı 31.07.2023 12:17 Giriş: 31.07.2023 12:17

Güncelleme: 31.07.2023 12:19 Kaynak: AA

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