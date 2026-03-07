Malatya'da inşaatta göçük: 1 işçi yaralandı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde restorasyonu süren tarihi Çınarlı Camisi’nin inşaatında göçük meydana geldi. AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan bir işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Yenihamam Mahallesi'nde restorasyonu devam eden tarihi Çınarlı Camisi'nin inşaatında meydana geldi.
İnşaatta bilinmeyen nedenle göçük oluştu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasında, ismi öğrenilemeyen işçi, bulunduğu yerden çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.