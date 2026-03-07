Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da inşaatta göçük: 1 işçi yaralandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde restorasyonu süren tarihi Çınarlı Camisi’nin inşaatında göçük meydana geldi. AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan bir işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 07.03.2026 12:48
  • Giriş: 07.03.2026 12:48
  • Güncelleme: 07.03.2026 12:53
Kaynak: DHA
Malatya'da inşaatta göçük: 1 işçi yaralandı
Fotoğraflar: DHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden cami inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yenihamam Mahallesi'nde restorasyonu devam eden tarihi Çınarlı Camisi'nin inşaatında meydana geldi.

İnşaatta bilinmeyen nedenle göçük oluştu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasında, ismi öğrenilemeyen işçi, bulunduğu yerden çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol