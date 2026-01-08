Malatya'da işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Malatya’nın Melekbaba Mahallesi’nde işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 9 kişi hafif yaralandı. Yaralı işçiler kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Malatya'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatleri sıralarında Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi.
Y.O.'nun kontrolünü yitirdiği 44 AHH 982 plakalı işçi servis midibüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 9 işçi, aracın ön camını kırarak kendi imkanları ile dışarı çıktı.
Yaralanan işçilere ambulansta müdahale edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geldiği güzergahta trafik kontrollü olarak sağlandı.
Yapılan incelemelerin ardından midibüs vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.