Malatya'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

MALATYA'da, inşaat iskelesinden düşen inşaat işçisi Faruk Yılmaz(41) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yapılan inşaat çalışmasında kurulan iskelede dengesini kaybeden Faruk Yılmaz, 10 metre yükseklikten zemine düştü. Olayı gören işçilerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-(DHA)