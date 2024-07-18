Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 74 bin 400 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İ.Ü. ve M.Ç'nin iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi.

İş yerinde yapılan aramada 44 bin 600 gümrük kaçağı, 29 bin 800 de geçersiz bandrollü makaron ele geçirildi.

Çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.