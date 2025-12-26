Malatya'da kaçan Arap tayları bulundu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden kaçıp, kaybolan 9 tay bulundu.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'ndeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde meydana geldi.

İşletme içerisinde bulunan tavladaki 40 taydan 19'u kaçtı. Malatya-Kayseri kara yoluna çıkan taylardan 10'una, yoldan geçen araçlar çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taylardan 6'sı öldü, 4'ü yaralandı. Durumu ağır olan 2 tay uyutulurken, 9'un kaçtığı belirlendi.

Kaçan milyonluk taylar için AFAD, UMKE, İtfaiye, polis, jandarma, belediye ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. İHA destekli aramalar sonucu kaybolan 9 tay bulundu.

Taylar tekrar Sultansuyu Tarım İşletmesi'ne getirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliği, Akçadağ ilçesindeki işletmeden safkan Arap taylarının kaçmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen yarış atlarının dün akşam bilinmeyen bir sebeple ahırlardan kaçtığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İşletme müdürlüğü ve Valilikçe oluşturulan teknik ekiplerin termal dronlar ile arama kurtarma çalışmaları sonucu kaçan 19 atın 9'u yakalanmıştır. Kara yoluna çıkarak trafik kazasına neden olan 6 at telef olmuş, 4 at ise yaralı olarak yakalanarak tedavi altına alınmıştır. Atların kara yoluna çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, sağlık kontrolü altına alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."