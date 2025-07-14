Malatya'da kadın cinayeti: 25 yaşındaki Eylem bıçaklanarak öldürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Samanköy Konteyner Kent'te Ö.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında birlikte yaşadığı Eylem Y.'yi (25) bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eylem Y, kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan Ö.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.