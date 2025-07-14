Malatya'da kadın cinayeti: 25 yaşındaki Eylem bıçaklanarak öldürüldü
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, Samanköy Konteyner Kent’te birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki Eylem Y. yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Samanköy Konteyner Kent'te Ö.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında birlikte yaşadığı Eylem Y.'yi (25) bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eylem Y, kurtarılamadı.
Polis ekipleri kaçan Ö.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.