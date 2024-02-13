Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Malatya'da kamyonun çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 13.02.2024 11:40
  • Giriş: 13.02.2024 11:40
  • Güncelleme: 13.02.2024 11:40
Kaynak: AA
Malatya'da kamyonun çarptığı yaya öldü

Malatya'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

V.B. (37) idaresindeki kamyon, Malatya-Elazığ kara yolu İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt'a (53) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kurt'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol