Malatya'da kamyonun çarptığı yaya öldü
Kaynak: AA
Malatya'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
V.B. (37) idaresindeki kamyon, Malatya-Elazığ kara yolu İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt'a (53) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kurt'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.
Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
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