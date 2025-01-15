Malatya'da kamyonun devrildiği kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde olan kamyonun Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli çıkışında devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Abdullah Dağbaşı (46) yönetimindeki kamyon, Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli çıkışında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyon şoförü ile aynı araçta bulunan Yusuf Donat kaza yerinde hayatını kaybetti, Halil Toprak (23) yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunan Toprak, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.