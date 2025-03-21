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Malatya'da kar yağışı; Arapgir'de eğitime ara

Ajans Haberleri
  • 21.03.2025 11:51
  • Giriş: 21.03.2025 11:51
  • Güncelleme: 21.03.2025 11:51
Kaynak: DHA
Malatya'da kar yağışı; Arapgir'de eğitime ara

Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, Arapgir ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya'da dün başlayan kar yağışı, gece boyunca devam etti. Arapgir, Darende ve Hekimhan ilçelerinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı. Darende'de kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı. Ekiplerin yol açma çalışması ile araçlar yollarına devam etti. Arapgir ilçesinde de kaymakamlık kararıyla eğitime 1 gün ara verildi.

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