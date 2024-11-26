Malatya'da kardan kapanan 337 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Bugün itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 382 mahalle yolundan 337'si yeniden ulaşıma açıldı. Battalgazi, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge, Yeşilyurt ilçelerinde tüm yollar ulaşıma açılırken, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde kapalı 45 mahalle yolunun açılmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.