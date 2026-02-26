Malatya'da karla mücadelede 109 mahalle yolunda çalışma yürütüyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarılarının ardından aldığı tedbirler kapsamında kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın başlamasıyla birlikte sahaya inen ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ana arterler başta olmak üzere sorumluluk alanındaki yollarda tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yüksek kesimlerde ise kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin gece boyunca sahada görev yaptığı bildirildi.

109 mahalle yolunda çalışma

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesinde 9, Arapgir ilçesinde 3, Arguvan ilçesinde 3, Battalgazi ilçesi kırsalında 3, Darende ilçesinde 19, Doğanşehir ilçesinde 5, Doğanyol ilçesinde 3, Hekimhan ilçesinde 18, Kale ilçesinde 9, Kuluncak ilçesinde 7, Pütürge ilçesinde 18, Yazıhan ilçesinde 6, Yeşilyurt ilçesi kırsalında 6 mahalle yolunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Toplamda 109 mahalle yolunda 2 bin 105 kilometre uzunluğundaki yol ağında ekiplerin yoğun şekilde çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Mahsur kalanlara ve hastalara müdahale

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına müdahale ettiği, hasta olan vatandaşların sağlık ekiplerine güvenli şekilde ulaştırılması için de çalışma yürüttüğü bildirildi.

Bu kapsamda Hekimhan ilçesi Başkavak Mahallesi’nde rahatsızlanan bir vatandaşın ekipler tarafından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye ulaşımının sağlandığı ifade edildi.