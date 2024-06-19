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Malatya'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.06.2024 23:24
  • Giriş: 19.06.2024 23:24
  • Güncelleme: 19.06.2024 23:24
Kaynak: AA
Malatya'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Örencik Mahallesi Pancarlı Mezrası Sugözü mevkiinde gezmeye çıkan S.K. (68) kayalıklardan düştü.

S.K. eve dönmeyince durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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