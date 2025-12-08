Malatya'da kaybolan kişinin cesedi bulundu

Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi sazlık alanda bulundu.

İbrahimpaşa Mahallesi'nde dün Hasan Yaşar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından dedektör köpeklerin de yardımıyla Yaşar'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Gün boyu geniş bir alanda aramayı sürdüren ekipler, evinin 1 kilometre yakınındaki sazlık alanda Yaşar'ın cesedini buldu.

Yaşar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.