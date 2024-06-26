Malatya'da kayısı hasadına başlandı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Yaş kayısı ihracatında bu yıl 100 milyon dolara yakın ihracat hedefi ortaya koyduk"

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli ürün olan Malatya kayısısında hasat başladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte hasadın başladığını, rekoltenin geçmiş yıllara göre yüksek olmasından dolayı ihracatın bu yıl önemli olacağını belirtti.